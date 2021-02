Daft Punk: 28 yıllık disko destanının sonu

Tüm zamanların en etkileyici dans şarkılarından bazılarına imza atan Daft Punk, 28 yılın ardından dağıldı. İkili dağılma kararını kendi tarzlarında, Epilogue adında gizemli bir video ile duyurdu. BBC'ye konuşan grubun halkla ilişkiler sorumlusu Kathryn Frazier dağılma kararını doğrularken bunun gerekçesine dair bir bilgi paylaşmadı. Videoda grubun üyeleri Thomas Bangalter ve Guy-Manuel de Homem-Christo'nun ikonik robot kostümlerinde vedalaşması ve içlerinden birinin patlaması yer alıyor. Paris'te 1993'te kurulan grup Fransız underground house müziğini, One More Time, Da Funık ve Around the World gibi şarkılarla dünya listelerine sokmuştu. İlk albümleri olan Homework dans müziğinde bir dönüm noktası olarak görülürken 2013'te Pharel Williams ve Nile Rodgers'ın da yer aldığı retro-disko şarkıları Get Lucky tüm dünyada dinlemişti. Şarkının yer aldığı Random Access Memories albümü de 2014'te Grammy ödülüne layık görülmüştü. Grup o tarihten sonra o kadar ses getiren şarkılar yapmasa da 2016 yılında R&B yıldızı The Weeknd ile Starboy ve I Feel it Coming şarkılarında birlikte çalıştı.

Yüzlerini göstermemeleriyle meşhur müzisyenler kamuoyu önünde nadiren maskesiz görüntülendi. Rolling Stone dergisine konuşan de Homem-Christo, robot maskeleri takmaları hakkında "Bizler performansçı veya model değiliz, insanların dış görünüşlerimizi görmeleri eğlenceli değil. Ama robotlar onları heyecanlandırıyor" demişti. İkili Paris'te öğrenciyken tanışmış ve sonradan indie grubu Phoenix'te yer alacak Laurent Brancowicz ile birlikte müzik yapmaya başlamıştı. İlk adı Darlin' olan grup, 1993'te İngiltere'de yayınlanan derleme albüm Shimmies in Super 8 için son derece basit garage rock şarkısı kaydetmişti. Melody Maker dergisinde yer alan bir incelemede şarkının "daft punky trash" (arsız, zırva çöp) olarak nitelendirilmesi, grubun bir sonraki adını belirlemişti. Grup bundan kısa bir süre sonra rock müziği bırakarak dans müziği yapmaya başladı ve ilk robotik vokallerine David Bowie'nin Starman şarkısından bir kesit kullandıkları Untitled 18 adlı şarkılarında yer verdiler. Albüm şirketleri peşlerinde koştu Kasede kaydettikleri şarkılarını bir yıl sonra Paris Disneyland'deki bir rave partisinde, İskoç tekno plak şirketi Soma'nın kurucularından Stuart MacMillan'a verdiler.

Soma bu kasetteki The New Wave şarkısını 1994'te yayınladı. Fakat onların daha geniş bir kesim tarafından fark edilmesini sağlayan şarkıları Da Funk oldu. 2 bin adet 12 inçlik plakla piyasaya sürülen şarkı başlangıçta ilgi görmedi. Ta ki The Chemical Brothers onu DJ setlerinde çalmaya başlayana kadar. 1995 sonuna gelindiğinde şarkı 30 binden fazla kopya satmış ve Fransız club dergisi Soda tarafından yılın şarkısı seçilmişti. Bunun ardından grupla sözleşme imzalamak isteyen şirketler birbiriyle yarıştı ve kazanan Virgin Records oldu. Böylece grubun ilk albümü, Bangalter'ın yatak odasında kaydedilen Homework piyasaya çıktı. Grup üyelerinin anonimliğini telafi edebilmek için kliplerde çizgi filmleri andıran bir hava vardı. Around the World şarkısına Michel Gondry'nin çektiği büyüleyici klipte gitarlara eşlik eden iskeletler, davullara eşlik eden mumyalar ve sentezleyicilere eşlik eden yüzücüler vardı. https://www.youtube.com/watch?v=7exajMfNiFQ Grubun ikinci albümünü yayınlaması üç yıl sürdü. Bangalter bu sırada yan projesi Stardust ile popüler Music Sounds Better with You şarkısını yayınladı.

2001'de yayınlanan Discovery albümü 70'lerin disko şarkılarına referanslarla doluydu. İçinde Barry Manilow'un Who's Been Sleeping in My Bed şarkısından bir kesit bile vardı. Fakat grup o tınıları kesip, birleştirip, filtreleyerek cesur yeni şarkılar yarattı. Bu şarkılarda genelde dans müziğinde eksikliği hissedilen eğlence ve şovmenlik de vardı. Aerodynamic şarkısının acayip gitar arpejlerini veya Crescendolls'un parti başlatan melodisini dinlerken yüzünüzde bir gülümseme belirmiyorsa, belki de robot olan sizsinizdir Albümün popülerliğini en uzun süre koruyan şarkısı ise Harder, Better, Faster, Stronger oldu. Edwin Birdsong'un 1970'lerde yayınladığı unutulmuş funk şarkısı Cola Bottle Baby'yi temel alarak yapılan şarkının üzerine yazılan tek cümlelik vokal, dijital manipülasyonla sonunda bir sinyal sesi haline gelene dek yaratıcı bir şekilde değiştiriliyordu. Kanye West bu şarkıyı coverlayarak Stronger adlı bir şarkı yayınladı. Los Angeles'ta bir radyoda duyana kadar grubun bundan haberi bile yoktu.

De Homem-Christo 2007'de Billboard dergisine verdiği söyleşide "DJ bizim şarkımızla başlayıp onun şarkısına geçiş yaptı. Bizim şarkımızın sesi çok iyiydi ama onun şarkısı kulağa gerçekten dolgun geliyordu. Bu bir stüdyo işbirliği değildi ama bizim yaptığımız müzik bağımsız bir şekilde onun yaptığı işle bir bağ oluşturdu" demişti. Grup dört yıl aradan sonra en az öneme sahip üçüncü albümleri Human After All'u yayınladı. Sonrasında ise Disney'in Tron: Legacy filminin müziklerini yaptılar. 2013'te Random Access Memories ile formlarını tekrar yakaladılar. Sadece canlı enstrüman kayıtlarıyla hazırlanan zengin ve cafcaflı albüm, büyürken dinledikleri müziklere adanmıştı. Albümde Chic'ten Nile Rodgers, Muppets bestecisi Paul Williams ve diskoda inovasyon yapan Giorgio Moroder da konuk olarak yer aldı. Yapımına bir milyon dolardan fazla para harcanan albüm öncesinde Get Luck şarkısı tekli olarak yayınlandı ve büyük bir popülerliğe ulaştı. ABD'nin kamu radyosu NPR'a konuşan Bangalter şarkının, dans müziğinin geçmişi, bugünü ve geleceğini bir araya getirdiğini söylemişti: