Dağ Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Latince ismi “sideritis scardica” olan dağ bitkisi “lamiaceae" familyasına mensuptur. Dağ çayı , boyu çok uzamayan ancak uzun ömürlü bir bitkidir. Görünüm olarak adaçayına çok benzediği için adaçayı ile çok karıştırılır. Ancak iki bitkinin yapraklarının sertliği ve içerdiği maddeler farklıdır. Eski dönemlerden günümüze kadar hala Balkanlarda sıkça kullanılan bir şifa kaynağıdır. Balkanlardan Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'ya kadar yayılmıştır. Üst kısmında çiçekleri olan dağ çayı, genellikle yüksek rakımlı dağlık yerlerde yetişir. Yunanistan'da daha çok soğuk algınlığının kötü etkilerinden kurtulmak için kullanılır. Üst solunum yollarındaki harabiyet, öksürük, alerji k reaksiyonlar, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerine karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Rahatlatıcı etki sağlayarak stresi azaltır. En önemli özelliği ise alzheimer hastalığına karşı önleyici nitelikte olmasıdır. İçeriğindeki flavonoidler, fenilpropan, diterpenler ve monoterpenler gibi faydalı maddeler sayesinde pek çok hastalığa şifa olduğu bilinir.

Dağ Çayının Faydaları Nelerdir?

Düşük kan basıncı seviyelerini düzenleyerek kan damarlarına destek olur ve kalp damarları üzerindeki stresi azaltır. Eski Yunan tıbbında yıllarca kardiyovasküler hastalıklar için doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır.

Dağ bitkisiyle hazırlanan çaylar, osteoblastlar adı verilen, kemik oluşumunu sağlayan hücrelerin sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılık döneminde sık karşılaşılan osteoporozun ( kemik erimesi ) önlenmesinde önemli rol oynar.

) önlenmesinde önemli rol oynar. İçeriğinde bulunan kıymetli uçucu yağlar sayesinde antibakteriyel özelliklere sahiptir. Dağ çiçeğinin içerisinde bulunan bu uçucu yağların 18 tanesi, çok ciddi hastalıklara yol açarak hayatı tehlikeye sokan kötü bakterileri yok etme gücüne sahiptir. Bununla birlikte mide ülserinin baş düşmanı ve baş sebebi olan h. pylori ve salmonella bakterilerinin kötü etkilerine karşı koruma sağlayıp, bu bakterilerin vücuda girmesini ve yayılmasını engeller.

Zengin demir desteği sağlama özelliğiyle alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.

Dağ çayı, duygu bozukluklarının dengelenmesi için oldukça etkilidir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte sıkça karşılaşılan anksiyete, alzheimer ve parkinson gibi zihinsel rahatsızlıkların engellenmesinde fayda sağlar. Aynı zamanda uykusuzluk probleminin de önüne geçer.

Dağ çayının içerisinde bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar ve fenoller, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının tümünde oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçer. Ayrıca düzenli kullanımında toksinleri ve iltihaplanmayı azaltıcı etkileri vardır.

Eski zamanlardan bu yana en sık kullanım amacı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların semptomlarını gidermektir. Bununla birlikte sindirim sistemi sorunlarına da çare olur. Sakinleştirici özelliğinden ötürü de bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynar. Anti-inflamatuar etkisi sayesinde bitkisel bir ateş düşürücü olarak da kullanılır.

Dağ Çayı Zayıflatır Mı?

Dağ çayı iştah açtığı ve hazmı kolaylaştırdığı için ve daha çok sindirim sistemi problemlerinin tedavisinde alternatif olarak kullanılır. Bundan ötürü kilo aldırıcı etkisi olduğu söylenir. Yine de kilo aldırmasıyla ya da zayıflatmasıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak kilo alıp verme durumu bünyeden bünyeye değişebileceği için kimisinde zayıflatıcı etki gösterirken, kimisinde kilo aldırıcı etkilere rastlanabilir.

Dağ Çayı Nasıl Hazırlanır?

Dağ çayını hazırlamak için bir avuç kadar dağ bitkisine ihtiyaç vardır. Taze dağ bitkisi kullanılması uygundur.

1. 1 tencereye ya da cezveye 1 küçük avuç dolusu dağ çayı koyulur ve kaynatılır. Bitki çayları genellikle kaynayan suya bitkinin atılması şeklinde hazırlansa da dağ çayı suya atılıp birlikte kaynatılarak hazırlanır.

2. Birlikte 1-2 dakika kaynatıldıktan sonra ateşten alınır.

3. 5 dakika dinlendirildikten sonra süzülerek içilebilir. İsteğe bağlı olarak, biraz bal ve limon suyu eklenerek lezzetlendirilebilir.

Hamilelikte Dağ Çayı İçilir Mi?

Hamilelik ve emzirme döneminde dağ çayı kullanımıyla ilgili net bir bilgi bulunmadığından, bebeğin sağlığını riske atmamak için kullanılmaması daha uygun olur. Çünkü pek çok bitki çayının erken doğum ve düşük gibi gebelik dönemi problemlerine etkisi bulunuyor. Kimi çaylar da doğumsal anomalilere sebep olarak bebeğin bazı hastalıklarla dünyaya gelmesine neden oluyor. Bu yüzden özellikle bazı bitkilere karşı alerjik reaksiyon gösteren anne adaylarının, hamilelik döneminde dağ çayı kullanımından uzak durması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Dağ Çayının Yan Etkileri

Hemen her bitki gibi dağ çayı da fazla kullanıldığında bazı problemlere yol açabilir. Bu yüzden uygun miktarda tüketilmesi oldukça önemlidir.

Dağ çayı tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir. Bunun için düşük kan basıncına sahip kişilerin dağ çayını tüketmeden önce bir hekime danışması gerekir.

