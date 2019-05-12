Dağ ceylanlarının sayısı giderek artıyor

MÜSLÜM ETGÜ - Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve bu nedenle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında tutulan "gazella subgutturosa" türü dağ ceylanlarının sayılarının doğumlarla birlikte bin 650'ye ulaşması bekleniyor.

Dünyada ender bölgelerde yaşayan dağ ceylanlarının Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte, türkülere de konu olan ve Ceylanpınar ilçesine adını veren dağ ceylanları, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle 1977 yılında koruma altına alındı.

Koruma altına alındığında 23 ceylanın bulunduğu Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünde 825 dekar alanda yapılan çalışmalarla 750 olan hayvan sayısının doğumlarla bin 650'yi bulması öngörülüyor.

Doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta, kendileri için oluşturulan doğal alanlarda yaşayan ceylanlara, zaman zaman yem desteği de sağlanıyor.

- Bu yıl yaklaşık 900 yavru doğacak