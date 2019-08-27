HABER

"Dağ çileği" için 2 bin 700 rakımda mesai

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğal olarak yetişen organik dağ çileklerinin toplanmasına, kışlık reçel ve marmelat yapmak isteyen vatandaşlarca başlandı - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök: - "Yöre insanımız kışlık marmelat, reçel yapmak için bol miktarda dağ çileği topluyor ve ihtiyacının fazlasını da satıp para kazanıyor" - Çilek toplayanlardan Şenay Vanlı: - "Topladığımız çilekleri kış için reçel yapıyoruz. Her sene bu mevsimde dağ çileği topluyoruz ama bu yıl biraz daha bol"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, yörede doğal olarak yetişen ve "dağ çileği" olarak bilinen böğürtlenleri toplayıp hem kışlık marmelatlarını hazırlıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçedeki 2 bin 200-2 bin 700 rakımlı sarıçam ormanlarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "yaban çileği" olarak da isimlendirilen böğürtlenler, her yıl ağustos ayı ortasında vatandaşlarca toplanıyor.

Vitamin açısından oldukça zengin ve antioksidan etkisi bulunduğu belirtilen böğürtlenleri toplayan yöre insanı, bu çileklerden genellikle kışlık ihtiyaçları için reçel ve marmelat yapıyor.

Böğürtlen toplamak için ormanda dolaşan yöre sakinleri, yaptıkları marmelat ve reçeli diğer kentlerdeki müşterilerine de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tamamen doğal ortamda yetişen böğürtlenlerin toplanmasına başlandığını söyledi.

Havanın sıcak gitmesi yüzünden bu yıl bol böğürtlen bulunduğunu belirten Gök, "Yöre insanımız kışlık marmelat, reçel yapmak için bol miktarda dağ çileği topluyor ve ihtiyacının fazlasını da satıp para kazanıyor. Böğürtlenler üniversite kantinlerinde, pastanelerde pasta yapımında da kullanılıyor. Bu yüzden güzel bir pazar oluşmaya başladı." diye konuştu.

- "Kilogramı 120 liraya kadar satılıyor"

Gök, dağ çileğinin vatandaşın aile bütçesine önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu anda kilogramı 120 liraya kadar satılıyor. Tamamen doğal bir ürün, antioksidan özelliklere sahip, besin değeri oldukça yüksek bir meyve. Kendi doğal ortamında yetişiyor. Herhangi bir bitkisel ilaç, hiçbir şey kullanılmadan tamamen yüzde yüz doğal, organik bir meyvemiz. Bu sene de oldukça bol, bereketli geçti. Her yıl böyle olmasını temenni ediyoruz."

Çilek toplayan Şenay Vanlı da Sarıkamış ormanlarının ayrı bir güzelliğinin olduğunu ve burada yetişen çileklerin tadına doyulmadığını dile getirdi.

- Diğer illerden böğürtlen toplamak için Kars'a geliyorlar

Çileğin insan sağlığına çok faydası olduğuna işaret eden Vanlı, "Topladığımız çilekleri kış için reçel yapıyoruz. Her sene bu mevsimde dağ çileği topluyoruz ama bu yıl biraz daha bol. Herkes çilek toplamaya geliyor. Sadece Sarıkamışlı değil, burayı bilenler Kars'tan, çevre il ve ilçelerden gelip topluyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Enis ise kış mevsiminde reçel olarak tüketilecek dağ çileklerinin Sarıkamış başta olmak üzere yöredeki dağlık ve ormanlık alanlarda yetiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böğürtlen verimi açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Dağ çileği C vitamini açısından oldukça zengin, antioksidan etkisi yüksek. Marmelat olarak yapılıp tüketiliyor, şırası da çok güzel. Bu sene özellikle dağ çilekleri oldukça fazla. Sanırım bunda havaların sıcak gitmesi etkili oldu. İnsanlar da yoğun ilgi gösterip, böğürtlen topluyor."

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Çocukluk hayali armut bahçesinde ilk hasadını yaptıÇocukluk hayali armut bahçesinde ilk hasadını yaptı
'Balık hafızası' miti yıkıldı'Balık hafızası' miti yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Böğürtlen dağ çileği Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

2O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.