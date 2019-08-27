"Dağ çileği" için 2 bin 700 rakımda mesai

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, yörede doğal olarak yetişen ve "dağ çileği" olarak bilinen böğürtlenleri toplayıp hem kışlık marmelatlarını hazırlıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçedeki 2 bin 200-2 bin 700 rakımlı sarıçam ormanlarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "yaban çileği" olarak da isimlendirilen böğürtlenler, her yıl ağustos ayı ortasında vatandaşlarca toplanıyor.

Vitamin açısından oldukça zengin ve antioksidan etkisi bulunduğu belirtilen böğürtlenleri toplayan yöre insanı, bu çileklerden genellikle kışlık ihtiyaçları için reçel ve marmelat yapıyor.

Böğürtlen toplamak için ormanda dolaşan yöre sakinleri, yaptıkları marmelat ve reçeli diğer kentlerdeki müşterilerine de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tamamen doğal ortamda yetişen böğürtlenlerin toplanmasına başlandığını söyledi.

Havanın sıcak gitmesi yüzünden bu yıl bol böğürtlen bulunduğunu belirten Gök, "Yöre insanımız kışlık marmelat, reçel yapmak için bol miktarda dağ çileği topluyor ve ihtiyacının fazlasını da satıp para kazanıyor. Böğürtlenler üniversite kantinlerinde, pastanelerde pasta yapımında da kullanılıyor. Bu yüzden güzel bir pazar oluşmaya başladı." diye konuştu.