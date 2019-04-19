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Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın Dağ ilçeleri olan Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık’ta Dağ-Der ve Kızılay iş birliğiyle ’Önce yaşat’ projesi çerçevesinde ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.İlk Keles’te başlayan proje Büyükorhan ile devam etti.

Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi

Bursa’nın Dağ ilçeleri olan Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık’ta Dağ-Der ve Kızılay iş birliğiyle ’Önce yaşat’ projesi çerçevesinde ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.
İlk Keles’te başlayan proje Büyükorhan ile devam etti. Büyükorhan’da 86 kişi ile gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi iki gün devam etti. Proje 20-21 Nisan tarihinde Harmancık ilçesinde, 27-28 Nisanda Orhaneli’de ve 4-5 Mayıs tarihlerinde ise Osmangazi’de son bulacak.
Dağ-Der Başkanı Ali Kaya, "Projemiz İçişleri Bakanlığı’nın onayladığı ve desteklediği bir proje. Türk Kızılay Derneği’nin eğitim desteği, kaymakamlıklar, belediyeler ve milli eğitim müdürlüklerimizin katkılarıyla, muhtarlarımıza, her köyden bir veya iki kadın ile din görevlilerimizden oluşan yaklaşık 450 civarında hemşehrimize ilk yardım eğitimi verilecek. Eğitimin sonunda sertifika verilecek. Kursiyerler mahallelerinden servislerle alınarak akşam tekrar bırakılıyor. Her ilçenin eğitimi iki gün sürecek ve toplam 16 saatlik bir eğitim izlenecek" dedi.

Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi

Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi

Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi

Dağ ilçelerinde ’Önce yaşat’ projesi

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