HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı

Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı

25.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli İstanbul’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün yurtiçi yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkez ile Akçakale, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçeleri ile İstanbul’da operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezli İstanbul’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün yurtiçi yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkez ile Akçakale, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçeleri ile İstanbul’da operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye’ye döndüğü belirlenen şahısların da aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılık tarafından, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktıSokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Toros Dağları'nın en gizemli noktası: Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları

Bambaşka güzellik: Toros Dağları'nın bir de altını görün

Bursa'da sokak ortasında mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Kaya kimdir? Sosyal medya ayağa kalktı

Fırat Delikanlı yakalandı!

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Son Dakika: Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere büyük darbe! Sayı verildi

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.