HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dağ keçileri kurtuldu

Dağ keçileri kurtuldu

12.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, Tunceli'deki dağ keçilerinin avlanması için açılacak ihalenin iptal edildiğini açıklaması, Munzur Koruma Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tunceli'de kutsal sayılan dağ keçilerini avlatmak için açacağı ihalenin gelen tepkiler üzerine iptal edilmesi, Munzur Koruma Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yapılan açıklamada, "Dersim halkı ve Dersim'in dostları bir kez daha toprağını kültürüne inancına sahip çıkmamak için bir arada durdu ve yakın bir tehlikenin ortadan kalkmasını sağladı. İhalenin iptali bizim için büyük mutluluk" denildi. Ancak açıklamada, Türkiye genelinde "hâlâ 767 dağ keçisinin ölüm fermanının ihalede durduğu, sadece Dersim'deki ihalenin iptalinin" yetmeyeceği vurgulanarak, "Av Cinayettir. Cinayetin ihalesi olmaz" ifadesi kullanıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, 13 Temmuz'da yapılması planlanan ihalenin iptal edildiği, hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, "bilimsel yönden envateri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında" izin verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tunceli'de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür."

DW/JD,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Koronavirüs yüzünden havuz keyfini eve taşıdılarKoronavirüs yüzünden havuz keyfini eve taşıdılar
İşte en yeni cuma mesajlarıİşte en yeni cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

'Cici anne' Ece Erken

'Cici anne' Ece Erken

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi

30 bin feet'te şaşırtan sürpriz

Koronavirüs yüzünden havuz keyfini eve taşıdılar

Koronavirüs yüzünden havuz keyfini eve taşıdılar

Musluktan yılan çıktı

Musluktan çıkan yılan şaşkına çevirdi

'Anne olamazsın' demişlerdi! Kanseri yenip ikizlerini dünyaya getirdi

'Anne olamazsın' demişlerdi! İkiz bebek sahibi oldu

Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü

Koronavirüs caretta carettalara yaradı

Tuzla'da silahlı kavga! Birbirlerine girdiler

Tuzla'da hareketli dakikalar! Birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.