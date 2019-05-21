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Dağ keçileri yola indi, onları görenler cep telefonuna sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tunceli’de, tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla hem görüntüledi hem de öz çekim yaptı.Tunceli- Hozat İlçesi yolunda koruma altında olan dağ keçileri, yola kadar indi.

Tunceli’de, tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla hem görüntüledi hem de öz çekim yaptı.
Tunceli- Hozat İlçesi yolunda koruma altında olan dağ keçileri, yola kadar indi. Yolu kullanan vatandaşlar ise dağ keçilerini görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Yöre insanları tarafından kutsal kabul edilen dağ keçilerini ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.
Hozat ilçesine doğru giden CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da o anlara şahit oldu. Gördüğü manzarayı "Herkese nasip olmayacak bir güzellik" diye nitelendiren Milletvekili Şaroğlu, "Bu coğrafyada yaşamak ne kadar güzel. Her insanın mutlaka gelip bu coğrafyayı görmesini istiyoruz" dedi.
İstanbul’dan tatil için Tunceli’ye gelen İnan Balca, çok güzel bir görüntüyle karşılaştığını belirterek, bu güzelliklerin korunması gerektiğine dikkat çekti.
Gördüğü manzaranın muhteşem olduğunu belirten Fulya Özdemir ise, "Çok güzel görünüyorlar. İnsanlardan kaçmıyorlar da. Tabi insanlar onlara zarar vermediği sürece. Muhteşem bir şeye denk geldik. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.
Doğayla, hayvanlarla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Düzgün Uluç da, "Bizden çekinmiyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Bambaşka bir duygu" diyerek düşüncelerini aktardı.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2018 yılının son günlerinde il genelinde valilik kararıyla başta yaban keçisi, ur keklik yine koruma altında olan vaşak, kurt, boz ayı gibi hayvanların avlanmasını yasaklamıştı.

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