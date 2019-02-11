Dağ köylerinde toprak damlarda kar mesaisi

Mahalledeki birçok evin toprak ve çatısız düz dama sahip olduğunu ifade eden Bulduk, şunları kaydetti:

Şamlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Bulduk, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok dağ köyünün etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından dağ köylerinde evlerinin damlarına çıkan aileler, imece usulü kar temizliği yaptı, ardından su akıntısı olmaması için taş yuvakla sıkıştırma yaptı.

"Aileler evlerin damlarına çıkarak saatlerce süren kar temizliği yapıyor. Kar yağdığında damların akmaması için damlar mecburen karlardan kürünür, taş yuvaklarla zemin sıkıştırılarak düzlenir. Genelde aileler bu mesaide birbirine yardımcı olur, bu çalışma imece usulü yürütülür. Damlardan evlerin içlerine su akma riski yüksek oluyor. Bu nedenle mahalle sakinlerimiz, 40-50 santim kar yağdığında bile damlara çıkarak bu işleri yapar."

- "Yağmur yağışlarında bile bu işlemin yapılması gerekiyor"

Mahalle sakinlerinden Sabri Saka ise Norveç’te yaşadığını, tatil için doğduğu köye geldiğini belirterek, "Burada bizler de bu damlarda kürüme mesaisine eşlik ettik. Karlar damlardan kürünmese, sıkıştırma işlemi yapılmasa hem evlere su akar, hem de yapılar zamanla yıkılabilir. Sadece kar yağdığında değil, yağmur yağışlarında bile damdaki toprağın kabarması nedeniyle bu işlemin sürekli yapılması ve bu şekilde yapıların korunması gerekiyor." diye konuştu.

