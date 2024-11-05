Dağ Sancısı'nın sancıları sürüyor! Ahmet Özer, Atatürk'e 'zalim', Türk askerine 'yağmacı' demiş

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçmişte yazdığı Dağ Sancısı kitabında dikkat çeken detaylar var! Üç teröristin hikayesini anlatan Ahmet Özer'in Türk askerini yağmacı olarak hikayeleştirdiği belirtildi.

"YA DAĞA ÇIKARDIM YA DA ÇOK CİDDİ SEMPATİ BESLERDİM"

Ahmet Özer tarafından 2016 yılında kaleme alınan 'Dağ Sancısı' kitabındaki ifadeler gündem oldu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yaşayan Kürt veya Zaza bir genç olarak şu kitabı orta okul zamanında okusaydım. Ya dağa çıkardım ya da dağdakilere çok ciddi bir sempati beslerdim. Romanda askerler, jandarma, emniyet kuvvetleri ve korucular var. Öyle bir işlenmiş ki... Korucular iş birlikçi, Kürtleri Türk'lerle kırdırmak için kullanılan bir aparat. Devlet adına eşkıyalık yapan gruplar. Jandarmalar sık sık köy basıyorlar" dedi.

"BUNU YAZAN CHP BELEDİYE BAŞKANI"

Karagöz açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Tunceli operasyonunu anlatıyor, Sabiha Gökçen'in Tunceli'yi diğer adıyla Dersim'i bombaladığı o hadiseyi anlatıyor. Bombalama talimatını veren kim? Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Bunu yazan CHP Belediye Başkanı."

TÜRK ASKERİ İÇİNDE SKANDAL İFADELER

Karagöz, Özer'in romanında Türk askerinin ise çekirgeye benzetildiğini aktardı. Romanda Türk askeriyle ilgili "Genç kız ve analar çekirge sürüsüne yem olmaktansa..." skandal ifadesine yer verildi. Karagöz bu kısım ile ilgili "Genç kız ve analardan kasıt tecavüz edecekmiş Türk askeri..." dedi.