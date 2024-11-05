HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dağ Sancısı'nın sancıları sürüyor! Ahmet Özer, Atatürk'e 'zalim', Türk askerine 'yağmacı' demiş

Dağ Sancısı'nın sancıları sürüyor! Ahmet Özer, Atatürk'e 'zalim', Türk askerine 'yağmacı' demiş

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.11.2024 17:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in akademisyenlik yaptığı sırada yazdığı Dağ Sancısı kitabındaki detaylar yeniden gündem oldu! Ahmet Özer kitabında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kitabında 'Zalim' diyerek işlediği ortaya çıktı.

Dağ Sancısı'nın sancıları sürüyor! Ahmet Özer, Atatürk'e 'zalim', Türk askerine 'yağmacı' demiş

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçmişte yazdığı Dağ Sancısı kitabında dikkat çeken detaylar var! Üç teröristin hikayesini anlatan Ahmet Özer'in Türk askerini yağmacı olarak hikayeleştirdiği belirtildi.

ISTANBUL---ESENYURT-BELEDIYE-BASKANI-AHM_396614_109948

"YA DAĞA ÇIKARDIM YA DA ÇOK CİDDİ SEMPATİ BESLERDİM"

Ahmet Özer tarafından 2016 yılında kaleme alınan 'Dağ Sancısı' kitabındaki ifadeler gündem oldu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yaşayan Kürt veya Zaza bir genç olarak şu kitabı orta okul zamanında okusaydım. Ya dağa çıkardım ya da dağdakilere çok ciddi bir sempati beslerdim. Romanda askerler, jandarma, emniyet kuvvetleri ve korucular var. Öyle bir işlenmiş ki... Korucular iş birlikçi, Kürtleri Türk'lerle kırdırmak için kullanılan bir aparat. Devlet adına eşkıyalık yapan gruplar. Jandarmalar sık sık köy basıyorlar" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 172447

"BUNU YAZAN CHP BELEDİYE BAŞKANI"

Karagöz açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Tunceli operasyonunu anlatıyor, Sabiha Gökçen'in Tunceli'yi diğer adıyla Dersim'i bombaladığı o hadiseyi anlatıyor. Bombalama talimatını veren kim? Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Bunu yazan CHP Belediye Başkanı."

TÜRK ASKERİ İÇİNDE SKANDAL İFADELER

Karagöz, Özer'in romanında Türk askerinin ise çekirgeye benzetildiğini aktardı. Romanda Türk askeriyle ilgili "Genç kız ve analar çekirge sürüsüne yem olmaktansa..." skandal ifadesine yer verildi. Karagöz bu kısım ile ilgili "Genç kız ve analardan kasıt tecavüz edecekmiş Türk askeri..." dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
CHP Ahmet Özer
En Çok Okunan Haberler
Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Her gece aynı saatte koşa koşa aynı yere gidiyordu! Telefon gerçeği ortaya çıkarttı

Her gece aynı saatte koşa koşa aynı yere gidiyordu! Telefon gerçeği ortaya çıkarttı

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

ABD'de seçimi kim kazanacak: Trump mı Harris mi? Nefesler tutuldu

ABD'de seçimi kim kazanacak: Trump mı Harris mi? Nefesler tutuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.