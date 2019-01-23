"Dağ" teröre geçit vermedi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bomba arama köpeği "Dağ"ın katılımıyla teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı, 4 tüfek ve 2 tabanca ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmetçik, bu çerçevede teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik Patnos ilçesindeki 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, bu kişilerin evlerinde bomba arama köpeği "Dağ" desteğinde yapılan aramada, 1 AK-47 tipi kalaşnikof piyade tüfeği, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

