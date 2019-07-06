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Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)- ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ve Uğur Kuşcu, bugün sabah saatlerinde Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmandı. İnişe geçtikleri sırada öğrencilerden Hasan Demirhan, ayağının kayması sonucu kayalık alanda sürüklenerek, 20 metre düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralanan öğrenciyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan tahliyenin öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle helikopter talep edildi.
Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca bölgeye 'Skorsky' tipi helikopter sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma Timi, helikopterden öğrencinin bulunduğu yere halat yardımıyla indi. Sedyeye konulan Hasan Demirhan, halat yardımıyla helikoptere alındı. Hastaneye sğevk edilen Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldıDağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldıDağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

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