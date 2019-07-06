HABER

Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

  Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden, ayağının kayması sonucu 20 metre düşerek yaralanan Hasan Demirhan, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından helikopterle kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ve Uğur Kuşcu, bugün sabah saatlerinde Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na tırmandı. İnişe geçtikleri sırada öğrencilerden Hasan Demirhan, ayağının kayması sonucu kayalık alanda sürüklenerek, 20 metre düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralanan öğrenciyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan tahliyenin öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle helikopter talep edildi.

Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca bölgeye 'Skorsky' tipi helikopter sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma Timi, helikopterden öğrencinin bulunduğu yere halat yardımıyla indi. Sedyeye konulan Hasan Demirhan, halat yardımıyla helikoptere alındı. Hastaneye sğevk edilen Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

-Kurtarma görüntüsünden genel ve detaylar

Haber: Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayetGÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
Bakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldıBakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tacizcinin evini basıp, eşyalarını ateşe verdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'deki taciz skandalından sonra ortalık savaş alanına dönmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.