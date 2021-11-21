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  4. Dağ yolunda vahşet! 70 yaşındaki adamın başı bedeninden kopmuş halde bulundu

Dağ yolunda vahşet! 70 yaşındaki adamın başı bedeninden kopmuş halde bulundu

21.11.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki bir adamın cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

Dağ yolunda vahşet! 70 yaşındaki adamın başı bedeninden kopmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti.

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DAĞ YOLUNDA BAŞI BEDENİNDEN KOPMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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