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Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Mustafa Bozbey, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı

Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Mustafa Bozbey, büyük bir coşkuyla karşılandı. Dağ bölgesinde kooperatifçiliğin önemine işaret eden Bozbey, 31 Mart’tan sonra hem çiftçiye hem de hayvancılığa büyük destek vereceklerini vurguladı.
Bursa’nın dört bir yanını adım adım gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tüm gününü dağ yöresine ayırdı. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ile birlikte ziyaretlerine Harmancık’tan başlayan Bozbey, Büyükorhan’ın merkezi ile Kınık, Yenice, Çeribaşı mahalleleri ve Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nde esnaf, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bozbey’e, gittiği ilçelerin millet ittifakı belediye başkan adayları da eşlik etti. Gittiği her yerde yoğun bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Mustafa Bozbey, her yönden hizmetten yoksun kalan dağ yöresinin, 31 Mart’tan sonra insan odaklı hizmetlerle tanışacağını ve dağ yöresinin de gülümseyeceğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde, kooperatifçilik vurgusu yaptı. Kooperatifler aracılığıyla tarım ve hayvancılığa büyük destek vereceklerini belirten Mustafa Bozbey, bu sayede hem istihdam alanlarının yaratılmasını hem de gelir seviyesinin yükselmesini sağlayacaklarını ifade etti. Yörede var olan entegre tesisi de kooperatifin yönetimine bırakacaklarını dile getiren Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyacı olan bütün ürünlerin, Bursa’daki kooperatiflerden temin edileceğinin altını çizdi. Bozbey, dağ yöresi kadınlarının da hem sosyal hayatın hem de üretimin içinde aktif rol alacağını belirtti. 31 Mart’tan sonra suyu hanelerin yüzde 25, ticari alanların da yüzde 20 indirimli kullanacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ulaşımda yapacakları indirim ve iyileştirmeleri de vatandaşlarla paylaştı. Sorunların tamamını bildiklerini belirten Bozbey, mahallelere yapılacak projeleri ve öncülük sırasını da muhtar ve mahalle sakinlerinin belirleyeceğini söyledi. Dağ yöresine özel önem vereceklerinin altını çizen Mustafa Bozbey, “İnsanlarımız bir yerden başka bir yere konforlu ve uygun fiyata ulaşabilecek. BURULAŞ, para kazanma yeri değildir. Vatandaşını en ucuza bir yerden bir yere ulaştırmak zorundadır” dedi.
Bozbey’e şiirle karşılama
Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Durak isimli bir vatandaş, Mustafa Bozbey’e olan sevgisini dizelere döktü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i Göynükbelen ziyaretinde kendi yazdığı şiiri okuyarak karşılayan Mehmet Durak, sesiyle adeta mahalleyi inletti. Şiir karşısında duygulanan Mustafa Bozbey, Durak’a teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Büyükorhan’daki temasları sırasında, mahallelerine biyokütle enerji santrali kurulmasını istemeyen ve yaklaşık bir yıldır direnen Karaağız sakinlerini de ziyaret etti. Bozbey, Karaağız Mahallesi sakinlerini mücadelelerinden dolayı kutladı.

Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı

Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı

Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı

Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı

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