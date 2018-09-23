Dağ yürüyüşünde kaybolan grubu AKUT kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dağ yürüyüşünde yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Alanya'daki Cebeli Reis Dağı'na çıkan 6 kişi, yolu kaybedip dağlık alanda mahsur kaldı. Su ve yiyecek sıkıntısı da çeken grup, durumu AKUT ekiplerine bildirdi.
AKUT ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Bulundukları yerde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişiden 2'si ise hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı
Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri
İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum