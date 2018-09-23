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Dağ yürüyüşünde kaybolan grubu AKUT kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:17 | Son Güncelleme

Dağ yürüyüşünde kaybolan grubu AKUT kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dağ yürüyüşünde yolunu kaybeden 6 kişilik grup AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Alanya'daki Cebeli Reis Dağı'na çıkan 6 kişi, yolu kaybedip dağlık alanda mahsur kaldı. Su ve yiyecek sıkıntısı da çeken grup, durumu AKUT ekiplerine bildirdi.

AKUT ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Bulundukları yerde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişiden 2'si ise hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AKUT Alanya Dağ Kayıp

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