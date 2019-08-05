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Dağ zirvesinde nikah töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Iğdır'da yaşayan ve yaptıkları bir tırmanışta evlenme kararı alan dağcı çift, Türkiye'nin en zorlu dağlarından Tekelti Dağı'nın zirvesinde yapılan törenle dünya evine girdi - Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan: - "Daha önce duymadım ama dağın zirvesine çıkıp gelinlik-damatlık giyen bir çift ve zirveye çıkıp nikah kıyan bir belediye başkanı yoktur. Her şey çok güzel ve çok ilginçti" - Gelin Ekin Kayadibi: - "Tekelti Dağı'na zirve tırmanışı yapıp burada nikah yaparak evliliğimizi mutlu sona eriştirmeyi planladık, çok mutluyuz"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da dağ tırmanışı yaparken evlenme kararı alan dağcı çift, Tekelti Dağı'nın zirvesinde nikah kıydı.

Ekin Kayadibi ve Zeki Mikyas çifti, 2017 yılında Iğdır'da bulunan 3200 rakımlı Zor Dağı'nın zirvesinde evlenme kararı aldı.

Aradan 1 yıl geçtikten sonra nişanlanan dağcı çift, Tuzluca ilçesindeki 2550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nda nikah yapmak için diğer dağcılardan yardım istedi.

Dağcıların yaptığı çalışma sonucu, Kayadibi ve Mikyas, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve diğer dağcılar ile yaklaşık 3 saatte Türkiye'nin tırmanış açısından en zorlu dağlarından olan ve yer yer teknik tırmanış gerektiren Tekelti Dağı'nın zirvesine çıktı.

Dağcılarla zirveye çıkan Belediye Başkanı Türkan, zirvede cübbesini giyip genç çiftin nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını teslim etti.

Çiftin dağcı arkadaşlarının şahitlik ettiği nikahın ardından zirvede müzik çalan dağcılar, eğlenip düğün halayı çekti.

- "Her şey çok güzel ve çok ilginçti"

Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan bu etkinliğin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Görev süresince kıydığı en ilginç nikah olduğunu belirten Türkan, "Genç bir dağcı çiftimiz bizden istekte bulundular, dağcılıkla uğraşan bu çiftimiz nikahlarını Tekelti Dağı'nın zirvesinde kıymamızı istediler. Biraz zor oldu tırmanış ama biz de seve seve geldik." dedi.

Tekelti Dağı'na tırmanmayı genç çift için göze aldığını aktaran Türkan, şunları söyledi:

"Başardık, Tekelti'nin zirvesine çıktık, genç çiftimizin nikahını kıydık, evlilik cüzdanlarını teslim ettik. Daha önce duymadım ama dağın zirvesine çıkıp gelinlik-damatlık giyen bir çift ve zirveye çıkıp nikah kıyan bir belediye başkanı yoktur. Her şey çok güzel ve çok ilginçti. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

- "Tekelti Dağı gibi zor bir dağın zirvesinde dünya evine girdik"

Gelin Ekin Kayadibi, "Yaklaşık iki yıl önce Zor Dağı'nın zirvesinde evlenme kararı almıştık. Düşündük ve Tekelti Dağı'na zirve tırmanışı yapıp burada nikah yaparak evliliğimizi mutlu sona eriştirmeyi planladık, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Damat Zeki Mikyas da daha önce yüzlerce kez farklı dağlara zirve tırmanışı yaptığını fakat bu tırmanışın bir başka heyecan verdiğini dile getirerek, "Çıkış çok zevkliydi, fazla zorlanmadık. Zaten dağcılık sporunu yapıyoruz, bu sporu yaparken de aklımıza bu fikir geldi. Evleniyorsak ve dağcıysak bunu güzel bir zirvede gerçekleştirelim dedik ve 2550 metrede, Tekelti Dağı gibi zor bir dağın zirvesinde dünya evine girdik." ifadelerini kullandı.

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Dağcılık ığdır Tekelti Dağı Zirvede nikah

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