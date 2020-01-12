Dağaya bırakılan sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya’nın Demre ilçesinde hayvan barınağından kamyonetle alınan 20’ye yakın köpeğin, dağlık alanda ölüme terk edildiği iddia edildi. Köpeklerin bakımını üstlenen Gizem Evsen, kendi imkanlarıyla kiralayıp kamyonla gittiği dağlık alanda köpekleri bulunca gözyaşlarına hakim olamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden Evsen, hayvanları tekrar kamyonla barınağa getirdi. Olay, 8 Ocak Çarşamba akşamı Demre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demre Belediyesine ait olduğu belirtilen hayvan barınağında bir süredir belediye ve hayvanseverler işbirliğiyle bakımları yapılan sokak köpekleri, akşam saatlerinde barınağın kapı kilidi kırılarak kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonete koyuldu. İddiaya göre, aralarında hasta ve sakatların da bulunduğu 20’ye yakın köpek, Finike - Elmalı yolunun 20’nci kilometresindeki dağlık alana bırakıldı. Finike’deki bazı vatandaşların haber vermesi üzerine köpeklerin bakımını üstlenen Gizem Evsen ve yanındaki bir grup hayvansever, kamyon kiralayarak Demre ilçesinden belirtilen bölgeye gelerek dağlık alanda hayvanları aramaya başladı. Yol kenarında köpekleri bulan Evsen, gözyaşları içerisinde büyük bir sevinç yaşadı. Yanındaki hayvanseverlerle birlikte köpekleri kamyona yükleyen Evsen, hayvanları tekrar Demre ilçesindeki barınağa geri getirdi.

Belediye aracıyla götürüldüğü iddiası

Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden Evsen, köpeklerin belediyeye ait bir araçla götürüldüğünü ileri sürdü. Evsen, "Aracın arkası buraya yanaştırılıyor ve bekçiye, ‘köpek getirdik, onları bırakacağız’ deniliyor. Bekçi de köpek bırakacakları için kulübesinden çıkmıyor. Ardından kapının kilidini kırıyorlar ve içerideki hasta, güçten düşmüş, tedavi olması gereken hayvanların hepsini bir bir arabaya yüklüyorlar. Ondan sonra Elmalı’da dağlık bir alanda yol üstüne atıyorlar. Biz de bunu Finike’deki hayvanseverler duyunca, belediye başkanı ve vekiliyle görüştük. Madem sizin belediyeniz yapmadı bunu, bize araç verin ve veterinerlerinizle birlikte gidip hayvanları toplayalım. Fakat bize ne araç ne de belediye çalışanı verildi. Ben 5 aylık hamileyim. Biz kadın başımıza gidip kendi tutuğumuz kamyonla hayvanları bulduk” dedi.

Evsen, konuyu yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

