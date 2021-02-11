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  4. Dağa çıkan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu

Dağa çıkan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu

11.02.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Antalya’da dağa çıkıp bir daha haber alınamayan 11 yaşındaki çocuğun cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu.

Antalya’da dağa çıkıp bir daha haber alınamayan 11 yaşındaki çocuğun cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu. Oğlunun dağdan cesedinin indirildiğini gören anne ve ağabeyleri sinir krizi geçirdi.
Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında dağa çıktı. Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker’i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban, küçük çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

Termal kameralı drone ile bölge tarandı
Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri de geldi.

Ailesi sinir krizi geçirdi
Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi bölgede hazır bulunan ambulansla olay yerinden götürüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte çıkmış
Ali Ülker’in dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı, diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü. Çocukları en son gündüz vakti su deposunun yakınında gördüğünü söyleyen Süleyman Tabur,” Yukarıda 2 tane çocuk gördüm. Hava karanlık değildi. Çocukları uzaktan gördüğüm için net olarak seçemedim ” dedi.
Savcılık incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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