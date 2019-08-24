Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

İfadesinde, 22 Aralık 2018 tarihinde Mehmet Akar’ın ısrarı ve kendisinin de rızası doğrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nişan yaptıklarını aktaran genç kız, "Ne ben ne de nişanlım Mehmet Akar zorla bir evliliğe yönlendirildik. Sevgi üzerine bir evlilik yapma hayali ile nişan yaptık. yaptığımız hiçbir görüşmemizde nişandan ayrılmak gibi bir konu geçmedi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyordu." dedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar'ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. de terör örgütüne yakın ajansın iddialarının doğru olmadığını zorla değil aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi.

- "HDP'nin gençlik toplantılarına katılıyordu"

Nişanlısı Mehmet Akar'ın inşaat işlerinde sıvacı olarak çalıştığını ve zaman zaman şehir dışına çıktığını, bu illerde HDP'nin faaliyetlerine katıldığını dile getiren K.T, "Mehmet 13 Haziran 2019'da Hakkari'ye gitti. Hakkari'den önce yine hatırladığım kadarıyla 8 Nisan gibi Muğla'ya çalışmaya gitmişti. Muğla'da arkadaşları ile HDP'nin gençlik toplantılarına katıldığını öğrendim. Ben de bu konuları istemediğimi ona söyleyerek kızdım. O da bana 'Sorun olacak bir işe girmem.' diyerek açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

- "Geldiğinde üstü kirli ve ıslaktı"

Nişanlısının HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından partinin çağrısına uyarak bazı eylemlere katıldığından şüphelendiğini ifade eden K.T, şöyle devam etti:

"Nişanlım ile en son kaybolduğu 21 Ağustos 2019 tarihinde buluştuk. Mehmet beni ikametimden babasının aracı ile almaya geldi. Geldiğinde üstü kirli ve ıslaktı. Kendisine 'Nerede ıslandın üstün kirlendi?' diye sorduğumda havuza gittiğini söyledi. Ben de havuza kıyafetle mi gittin diye sorunca bir şey demedi ve konu kapandı ben de pek üstelemek istemedim. Arabayla yeni stadyum civarına gittik ve araçtan inmeden arabada oturduk konuştuk."