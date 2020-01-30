DAGC’den Erzurum İHA’ya 7 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ’Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Erzurum İhlas Haber Ajansı (İHA) yarışmada 7 dalda ödül almaya hak kazandı.

’Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen’in başkanlığında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Naci İspir, Gazeteci Yazar Talat Uzunyaylalı, TRT Emekli Başkameramanı Mustafa Bingöl, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prodüktör İsmail Bingöl ve TRT Haber Müdürü Erdal Karabacak’ın katıldığı jüri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya başvuran çok sayıda gazetecinin eserlerini değerlendirdi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada 100’ün üzerinde başvuru değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 21 yerel ve yaygın dalda ödüle layık görülen eserler belirlendi. Bu arada her bir dala merhum gazetecilerin adı verilerek anıldı.

Yapılan değerlendirmede İHA Erzurum Haber Müdürü Özge Bozo TV Haber kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Sefa Tetik TV Görüntü kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Şahap Gürler Haber kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Fotoğraf kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Görüntü kategorisinde, İHA Kars Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım TV Haber kategorisinde, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü stajyeri Ayşegül Gedik ise fotoğraf teşvik kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yarışmada ödül kazanan gazeteciler ve eserler şöyle oluştu:

Mithat Turgutcan haber dalı(yerel);

Manolya Bulut- Pusula Erzurum (Tek isteği Beşiktaş)

İbrahim Gürler - Kazankaya Erzincan (Baba kız düğünleri şenlendiriyor)

İlhami Erkılıç - AA Erzurum (Kaburga kıkırdağından kulak yaptılar)

Abdulkadir Nişancı Haber Dalı (Yaygın);

Bedir Altunok-DHA Kars (Helal Olsun Sana Meydan Ali)

Hümeyra Pardeli - DHA Erzurum (Tokat gibi)

Şahap Gürler - İHA Erzurum (İşten çıkmak için yaptığı plan)

Sayıl Narmanlıoğlu İnternet Haber Dalı (Yerel);

Yasin Köz -Erzincanmedya Erzincan (Milli takım Erzincan’a emanet)

Yusuf Şenocak Röportaj Dalı (Yerel);

Murat Okutmuş-Bayburt Postası Bayburt (Çatıksu’daki değirmende söz öğütülüyor)

Şefik Aras Röportaj (Yaygın) Dalı;

Muhammet Mutaf- AA-Erzurum (Turistler "Doğu Ekspresi" keyfini "turizm treni"nde yaşayacak)

Cemal Çelebi Fotoğraf Dalı (Yaygın);

Hüseyin Demirci - AA Sarıkamış (Masalsı yolculuğun gizli kahramanları)

Olgun Yıldız - İHA Ardahan (Atlı kızaklar eşliğinde Sema gösterisi )

İsmail Kaplan - AA Kars (Soğuk hava kaynar suyu dondurdu)

Günay Nuh - AA Ardahan (Yansıma)

Murat Aydemir - İHA Erzincan (Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyor)

Vahap Çolak Fotoğraf Dalı (Yerel Teşvik);

Ayşegül Gedik - İletişim Fakültesi Erzurum (Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı)

Sadık Engin Spor Haberi Dalı (Yerel);

Deniz Başlı- Süreç Ardahan (O bir şampiyon)

Tevfik Akan Spor Fotoğrafı Dalı (Yaygın):

Hüseyin Yıldız- AA Iğdır (Çıldır gölünde kış şöleni)

Fahrettin Gök- AA Erzurum ( Semuel Eduk’un gol sevinci)

Cihat Güngör Araştırma İnceleme Dalı;

Fırat Özdemir -AA Erzurum (Türk Bilim İnsanlarından Çevre Dostu Laboratuvar Ürünleri)

Kemal Alyanak Sayfa Düzeni Dalı;

Emrah Akçay - Pusula Erzurum (8 Mart 2019-7.sayfa)

Seracettin Avar Sayfa Düzeni Dalı- Teşvik;

Burak Pirim - İletişim Fakültesi Erzurum (Atatürk Üniversitesi İletişim Gazetesi)

Ümit Kılıç- Halil Daldal Tv Görüntü Dalı;

Sefa Tetik - İHA Erzurum (Erzurum’da ortalık savaş alanına döndü)

Sagip Sezginer- AA - Erzurum ("Dansçı kuşların" Palandöken’deki doyumsuz güzelliği)

Zafer Kumru - DHA Erzurum (Hanoğlu ailesinin köprü çilesi)

Cüneyt Çelik - AA Kars (Masalsı yolculuğun gizli kahramanları)

Ertaç Koçak- TRT Erzurum (Süslemeleri ve eşsiz mimarisiyle İshakpaşa Sarayı)

Işık Çapanoğlu - İHA Kars (Sular Altında Kalan Cami Havadan Görüntülendi)

Barış Yalçınkaya- AA Erzincan (Koyunların köye dönüş yolculuğu)

Durdemir Bilirdönmez TV Haber Dalı (Yaygın) ;

Salih Tekin - DHA Erzurum (‘3 aylık bebeğin karaciğeri 6 aylık Elif’e)

Mikail Kurban- TRT Erzurum (Koltuğu oğlundan devraldı)

Özge Bozo - İHA Erzurum (Mahkeme Başkanından Tepki: "Çok Ciddiyetsiz Bir Adamsın”)

Beşir Kelleci - İHA Bayburt (Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri)

İrfan Alyanak TV Haber Dalı (Yerel)

Alper Yıldırım- İHA Kars (Sarıkamış’ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı)

Selçuk Kaya - İHA Erzincan (Bu da Erzincanlı Temel Reis)

Sebahattin Yılmaz TV Haber Dalı(Yerel- Mansiyon);

Fatih Gülnahar - İHA Erzincan (Fransa’dan bisikletiyle Erzincan’a Geldi)

Celal Kaçtıoğlu TV Haber Program Dalı (Yaygın)

Mustafa Birdir -TRT Erzurum (Karayolu işçilerinin zorlu kış mesaisi)

Sefer Azak - TRT Erzurum (İshak Paşa Sarayı)

Nesibe Şener - TRT Erzurum (Köylülerin ekmek mücadelesi)

Adnan Vangölü TV Haber Program Dalı (Yerel)

Oktay Kılınç - Can TV Erzincan (Yaşama dair (Muharrem ayı özel programı))

Hüseyin Uray TV Belgesel Dalı (Yerel);

Yunus Akgül - Kardelen TV (Anadolu Motifleri-Alınteri)

Hasan Ali Kasır Radyo Haber Program Dalı (Yaygın);

Selma Talar- TRT Erzurum (Radyo Programcılığı -Beş Dakika)

Temel Aydın Radyo Haber Program Dalı (Yerel);

Mesut Gülrek -Orhan Bozkurt- RadyoRitm-Erzurum (Sesli gazete)



