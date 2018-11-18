Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

Ekim ayında Bursa'daki Spor Tırmanışı Balkan Şampiyonası'nda da üçüncülük elde milli sporcu, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışmalar için antrenörü Zorbey Aktuyun'un yönetiminde ve babası Muammer Yalçın'ın desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl da Malatya, Samsun ve Rize'deki şampiyonalarda ilk sırayı alan Yalçın, mart ayında Romanya'da düzenlenen Küçükler Gençler Bouldering Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olarak başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

Becerisiyle parkurlarda büyük başarı elde eden Yalçın, 2016 ve 2017'de Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Minikler Küçükler Gençler Spor Tırmanışı Şampiyonası'nda birinci oldu.

İZMİR (AA) - EMİN MENGÜARSLAN - İzmirli kaya tırmanışı milli sporcusu Duru Güneş Yalçın, henüz 14 yaşında olmasına rağmen elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

\

- Duru Güneş: "Bisküvileri almaya çalışırken öğrendim"

Spil Dağı eteklerinde bulunan Sarıkaya Tırmanış Parkuru'nda AA muhabirine açıklama yapan Duru Güneş Yalçın, kendisini hatırladığı ilk anlarda tırmanış yaptığını ve hayatının dağcılık parkurlarında geçtiğini aktardı.

"Küçükken babam, yapay duvarlardaki tutamaklara bisküviler koyuyordu. Ben de onları almaya çalışırken tırmanmaya başladım. Sonra o tutamakları hiç bırakmadım" diyen Yalçın, kendisi için bu branşta profesyonelliğin kaçınılmaz bir durum olduğunu vurguladı.

Tırmanışa olan tutkusu ve çok çalışması nedeniyle katıldığı her yarışmada başarı çıtasını artırdığını, artık ay-yıldızlı formayla sorumluluğunun bir kat daha arttığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"İlk etapta Balkan şampiyonu olmak istiyorum. 2019 yılında milli takımla birlikte yarışmalara katılıp, sonuçlarımı ilerletmeye çalışacağız. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek. Spor, derslerime de katkı sağlıyor. Ortaokuldan 99 not ortalamasıyla mezun olarak özel bir kolejden yüzde 100 burs aldım. Tek yönlü bir insan olmak istemiyorum. Hem derslerime çalışıyor hem tırmanış yapıyorum. Hiç boş zamanım olmuyor."