HABER

Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

Çamardı Demirkazık dağına tırmanış yaparken düşen dağcı bölgede mahsur kaldı.

Çamardı Demirkazık dağına tırmanış yaparken düşen dağcı bölgede mahsur kaldı. Ayağı kırılan dağcıya kurtarma ekipleri ulaştı.
Niğde’nin Çamardı ilçesi Demirkazık dağcı Cinbar Vadisi’nde tırmanış yapan 36 yaşındaki Özer Özmen tırmanış esnasında düştü. Bölgede mahsur kalan dağcı, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Akut ekipleri dağcıya ulaştı. Dağcının ayağının kırılması nedeniyle bölgeden sedyeyle indirilen dağcı Özmen, tedavi için Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Siverek’te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralıSiverek’te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli’de araç yangınıDenizli’de araç yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.