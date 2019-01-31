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Dağcılar buz şelalelere tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

ERZURUM’da Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonu'nca gerçekleştirilen 5.

Salih TEKİN- Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonu'nca gerçekleştirilen 5. Emrah Özbey Buz Tırmanış festivali bugün başladı. 10 ülkeden yaklaşık 128 sporcu ilk gün Uzundere ilçesindeki 22, 110, 120 ve 130 metre yüksekliğindeki buz şelalelere tırmandı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen 5. Emrah Özbey Uluslararası Emrah Özbey Festivali'ne 10 ülkeden yaklaşık 128 dağcı ve ekstrem sporcu katıldı. Sporcular, Uzundere ilçesinde belirlenen şelalelere tırmanış için araçlarla hareket etti. Azerbaycan’dan gelen dağcıların amatör sporculara kısa süren dersinin ardından tırmanış başladı. Şelalelere ulaşmak için zaman zaman yürüyen sporcular 22, 110, 120 ve 130 metre olan buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış yaptı. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) ve UMKE ekiplerinin güzergahlarda hazır bulunduğu etkinlikte yerli ve yabancı sporcular gün boyunca buz tutan şelalelere tırmandı. Festival Koordinatörü Çetin Bayram, 5 yıl önce hayatını kaybeden dağcı arkadaşları Emrah Özbey’in ismini festivale verdiklerini söyleyerek Özbey’in festivalin başlaması için önemli destekleri olduğunu hatırlattı. Bu yıl düzenledikleri etkinliğe 10 ülkeden 128 sporcunun katıldığı bilgisini veren Bayram, Erzurum’un buz tırmanışları için önemli alanlara sahip olduğunu söyledi. Uzundere ilçesinde 5 gün sürecek festivalde yerli ve yabancı dağcılar, belirlenen buz şelalere tırmanışlarını sürdürecek. Festivalin son gününde ise sporcular Erzurum’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

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Dağcılar buz şelalelere tırmandılarDağcılar buz şelalelere tırmandılar
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