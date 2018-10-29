Dağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bölgedeki dağcılar Bubi Dağı zirvesine tırmandı. Etkinliğe katılan 60 dağcı, zirvede saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

25'i kadın, 35'i erkek olmak üzere toplam 60 dağcının katıldığı 2 bin 400 metre rakımlı Bubi Dağı Üç Tepeler zirve tırmanışı 4,5 saat sürdü. Zirvede Türk bayrağı açıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, hatıra fotoğrafı çektirerek tırmanışı sonlandırdı.

Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, böylesine anlamlı bir günde etkinliğe katılan sporculara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Dağcılık İl Temsiliciliği'nin düzenlediği tırmanışa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği üyeleri de katıldı.

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