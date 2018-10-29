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Dağcılar, Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

AĞRI Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Bubi Dağı zirvesine tırmanışı düzenledi.

AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Bubi Dağı zirvesine tırmanışı düzenledi. Etkinliğe katılan 60 dağcı zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Dağcılık İl temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği üyeleri de katıldı. 25'i kadın, 35'i erkek olmak üzere toplam 60 dağcının katıldığı 2 bin 400 rakımlı Bubi Dağı Üç Tepeler zırve tırmanışı 4.5 saat sürdü. Zirvede Türk Bayrağı açıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşını okuyan dağcılar, hatıra fotoğrafı çektirerek tırmanışı sonlandırdı. Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, böylesine anlamlı bir günde etkinliğe katılan sporculara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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