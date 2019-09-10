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Dağcılar EFEST için toplandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi üyeleri Selçuk Efes Festivali EFEST kapsamında gerçekleşen bisiklet faaliyeti ve doğa yürüyüşü için 40 kişi ile efsanelere konu olan Keçi Kalesi’ne tırmandılar.Neredeyse tamamı Efes Selçuk’lu bisiklet severlerden oluşan bir ekip ile Pollio Bisiklet Turunu gerçekleştiren Zirve Selçuk Bisiklet Takımı her geçen gün daha nitelikli etkinlikler yaparak ilçenin bisiklet konusundaki görünürlüğüne katkı sunmaya devam ediyor.

Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi üyeleri Selçuk Efes Festivali EFEST kapsamında gerçekleşen bisiklet faaliyeti ve doğa yürüyüşü için 40 kişi ile efsanelere konu olan Keçi Kalesi’ne tırmandılar.
Neredeyse tamamı Efes Selçuk’lu bisiklet severlerden oluşan bir ekip ile Pollio Bisiklet Turunu gerçekleştiren Zirve Selçuk Bisiklet Takımı her geçen gün daha nitelikli etkinlikler yaparak ilçenin bisiklet konusundaki görünürlüğüne katkı sunmaya devam ediyor. Çoğu zaman asfalt yollarda son derece tehlikeli koşullarda gerçekleşen turların aksine neredeyse tamamı orman yolları ve patikalarda seyreden bir rotada turlayan bisikletçilere Özgür Aydoğan liderlik etti. Taşıma aparatları kullanarak çocuklarını getiren babalar erkeklerden sayı olarak aşağı kalmayan kadınlar ve rotanın eşsiz manzarası sayesinde tur renkli görüntülere sahne oldu. Zirve Selçuk Bisiklet Takımı Adına açıklama yapan Özgür Aydoğan, "Başta Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel olmak üzere bu organizasyona ön ayak olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Keçi Kalesi’ne zirve
Hakkında çokça söylence olan ve birçok gizemli iddiaya konu olan Keçi Kalesi’nin son misafirleri EFEST kapsamında Selçuk Belediyesinin misafiri olan dağcılar oldu. Sıcak bir havada dik ve dolambaçlı bir rotayı sorunsuz şekilde geride bırakan doğa severlere, Zirve Dağcılık Selçuk Şube Başkanı Özgür Aydoğan liderlik etti. Faaliyet için sabah saatlerinde ilçe merkezinde bir araya gelen doğa severleri yolcu etmeye gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir süre Zirve Dağcılık üyeleri ile sohbet etti. Yoğun festival programı nedeni ile yürüyüşe katılamadığını söyleyen Başkan Sengel, ilk fırsatta Zirve Dağcılık ile doğa yürüyüşüne katılmak istediğini söyledi.

Dağcılar patikalarda çöp topladı
Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi üyeleri EFEST kapsamında gerçekleşen doğa yürüyüşü sırasında Keçi Kalesi civarında ve patika üzerinde çöp topladılar.
İzmir ile Aydın arasında araç veya trenle yolculuk ederken Efes Selçuk yakınlarında dağın zirvesinde heybeti ile merak uyandıran Keçi Kalesi arkeoloji meraklıları, avcılar ve kaçak definecilerin sıkça ziyaret ettiği bir yapı olarak öne çıkıyor. İzmir, Aydın başta olmak üzere çevredeki il ve ilçelerden gelen çok sayıda yürüyüş gurubunun uğrak mekanı olan Keçi Kalesi ve kaleye giden antik yol, sorumsuz insanların bıraktıkları çöpler nedeni ile aşırı kirlenme sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi üyeleri kale ve yol üzerinde buldukları çöpleri toplayarak gurup içindeki gönüllülerin yardımı ile aşağıya taşıdılar. Kulübü adına açıklama yapan Zirve Dağcılık Selçuk Şube Başkanı Özgür Aydoğan; “Çöp atılmaması ve doğanın korunması konusunda hassas bir kulüp olduklarını söyleyerek doğada ayak izi hariç bir şey bırakmadan misafir olduğumuz doğayı terk etmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Dağlar bizim ve koruyacağız
Aydoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Efes Selçuk Belediyesi Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in talimatı ile ilçe merkezi ve köylerde temizlik seferberliği başlatmış, örnek bir uygulama ile herkese ilham kaynağı olmuştu. Bizde bu seferberliğe Efes Selçuk dağları ve doğasını temiz tutarak destek vermek istedik. Genel merkezimizin de son derece hassas olduğu temizlik konusunda üyelerim ile gurur duyuyorum. Kendileri kirletmedikleri gibi kirli kalmasına da müsaade etmeyerek örnek bir yurttaş olduklarını ispat etmiş oluyorlar. Dağlar bizim ve koruyacağız. Kulübümün üyeleri, şubeleri ve genel merkezi ile gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Yeni rotalar ve eğtimler
Zirve Selçuk Bisiklet Takımı hakkında bilgi veren Aydoğan, yakın zamanda bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyenler için eğitim düzenleyeceklerini, ayrıca 28 Eylül’de "UNESCO DÜNYA MİRASI YOLUNDA" isimli bisiklet organizasyonuna da aktif şekilde katkı sunacaklarını söyledi. Başka uluslar arası organizasyonlara da davet edildiklerini hatırlatan Aydoğan, Zirve Selçuk Bisiklet Takımı’nın etkinliklerinden haberdar olmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarını kullanarak yada kendilerine ulaşarak bilgi edinebileceklerini söyledi.

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar

Dağcılar EFEST için toplandılar
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