Dağcılar, eğitim kampında igloda kalacak

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta Kış Gelişim Eğitimi Kampı için gelen dağcılar, yaptıkları iglo(sıkıştırılmış kardan ev) evlerde kalacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen 'Kış Gelişim Eğitim Kampı'na 98'i kursiyer, 10'u antrenör toplam 108 dağcı katıldı. Alparslan Üniversitesi Kampüsü'ne 9 iglo ev yapan dağcılar, 1 haftalık kampın 2 gününde bu evlerde kalacak.

TDF Üyesi Mehmet Çağlayan, kursiyerlere 'Kış Temel Eğitimi'nin Gümüşhane’de verildiğini, Kış Gelişim Eğitimi için ise Muş'a geldiklerini anlattı. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verileceği kaydeden antrenör Hakkı Uygur da "Eğitimde sporcuların dağda nasıl yürümeleri, düşerken nasıl düşülmeli, düştükten sonra kazmalarla kar üzerinde nasıl durmaları öğretiliyor. Çığ parkurlarından geçiş yürüyüşleri yapılacak. Çığ parkurlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, çığ düşmesi halinde neler yapılmaları gerektiği yönünde eğitimi alıyorlar" dedi.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kursiyerler ise Muş’u ilk defa gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi.

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