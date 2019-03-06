Dağcılar kalede kar temizliği yaptı

BİTLİS (AA) - Bitlis Kalesi'nin surlarının üzerine kurulu olduğu kaya bloklarında biriken kar yığınları, dağcılar ve itfaiye ekiplerince temizlendi.

Bitlis Belediyesine ait itfaiye aracının merdiveni ile kaya bloklarına çıkan dağcılar, düşme tehlikesine karşı buradaki bir ağaca halat bağlayarak güvenlik önlemi aldı.

Dağcılar, Kalealtı mevkisinde yolun trafiğe kapatılmasının ardından küreklerle kaya bloklarının üzerinde biriken karları temizledi.

Çalışmaları inceleyen Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, yaptığı açıklamada, bu yıl kente çok miktarda kar yağdığını söyledi.

Ekiplerin biriken karları temizlemek için 7 gün 24 saat çalıştığını anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Engebeli yapıya sahip ilimizde kısmi çığlara ve kar kütlelerinin düşmesine tanık oluyoruz. Kalealtı civarında da buna benzer bir risk fark ettik. Şu anda Kalealtı mevkisinde kalenin çarşıya bakan yamacında düşme tehlikesi bulunan karları kontrollü şekilde profesyonel dağcılık ekibinden destek alarak itfaiye ekiplerimizle temizliyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermemek için karları indiriyoruz."

