HABER

Dağcılar kalede kar temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bitlis Kalesi'ndeki kaya bloklarında biriken ve tehlike oluşturan karlar, profesyonel dağcılar ile itfaiye ekiplerince temizlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Kalesi'nin surlarının üzerine kurulu olduğu kaya bloklarında biriken kar yığınları, dağcılar ve itfaiye ekiplerince temizlendi.

Bitlis Belediyesine ait itfaiye aracının merdiveni ile kaya bloklarına çıkan dağcılar, düşme tehlikesine karşı buradaki bir ağaca halat bağlayarak güvenlik önlemi aldı.

Dağcılar, Kalealtı mevkisinde yolun trafiğe kapatılmasının ardından küreklerle kaya bloklarının üzerinde biriken karları temizledi.

Çalışmaları inceleyen Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, yaptığı açıklamada, bu yıl kente çok miktarda kar yağdığını söyledi.

Ekiplerin biriken karları temizlemek için 7 gün 24 saat çalıştığını anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Engebeli yapıya sahip ilimizde kısmi çığlara ve kar kütlelerinin düşmesine tanık oluyoruz. Kalealtı civarında da buna benzer bir risk fark ettik. Şu anda Kalealtı mevkisinde kalenin çarşıya bakan yamacında düşme tehlikesi bulunan karları kontrollü şekilde profesyonel dağcılık ekibinden destek alarak itfaiye ekiplerimizle temizliyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermemek için karları indiriyoruz."

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Ege’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli’de hizmete giriyorEge’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli’de hizmete giriyor
Doğal afetler, fobik reaksiyona neden oluyorDoğal afetler, fobik reaksiyona neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kalesi dağcı itfaiye kar

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.