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Dağcılar Milli Mücadele için Palandöken’e tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği ve Dağcılık il temsilciliğince, Erzurum kongresinin 100.

Dağcılar Milli Mücadele için Palandöken’e tırmandı

Erzurum Valiliği ve Dağcılık il temsilciliğince, Erzurum kongresinin 100. yılı münasebetiyle Palandöken dağına tırmanış düzenlendi. 3 bin 200 metrelik zirve tırmanışına bisikletli ve yaya olmak üzere iki grup dağcı kuzey ve güneyden yola çıkarak Palandöken Ejder 3200’de buluştu.
Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen sempozyum, paneller ve sportif etkinlikler devam ediyor.
Palandöken’in zirvesine çıkan genç sporcular, Dağcılık zirve yürüyüşü ve bayrak açma etkinliğinde yaklaşık 1200 metre mesafe kat etti.
Faaliyete 20 bisikletli ve 20 yürüyüş ekibi katılarak gerekli tedbir ve önlem bilgileri Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç tarafından sporculara anlatıldı.
“Cumhuriyetin temelinin atıldığı yıllarda hem ekonomik, hem askeri yönden zorlayıcı bir süreçten geçen dönemi, ecdadımız aşmayı bildi. Bu cennet vatanı bize emanet etti” diyen Erdal Emeç, “Gençlerimize öğrencilerimize bu zorlu mücadeleyi anlatabilmek amacıyla coğrafyası zor bölgelerde bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkeyi gençlere emanet edeceğiz bu yüzden bu bilinci gençlere aşılamak en büyük amacımız, çok zor bir parkur olduğunu düşünmüyorum her biri sporcu bu yüzden zorlayıcı olmayacak yaklaşık 2000 metre civarından 3200 metreye zirveye çıktık” dedi.
Erzurum Valiliği’nin 19 Mayıs - 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 100. yıl kutlamalarında trekking etkinliğine katılan Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, “Bu yıl ülke olarak Milli Mücadelenin 100. Yılını ülke olarak idrak etmekteyiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılar genelge münasebetiyle Amasya, Sivas, Samsun, Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm yurtta milli mücadelenin 100. Yılını anlamına uygun bir şekilde yad etmek için gayret gösteriyoruz.
Bu kapsamda Erzurum valiliği olarak biz de 19 Mayıs - 7 Ağustos tarihleri arasında bir çok etkinlik düzenledik. Bu hafta sonu dağcılık il temsilcimizle beraber palandöken zirvesine yürüyüp bayrak açma etkinliği düzenledik. Milli mücadele kahramanlarını tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum gazilerimize hayırlı ömürler niyaz ediyorum” sözlerini kaydetti.

Dağcılar Milli Mücadele için Palandöken’e tırmandı

Dağcılar Milli Mücadele için Palandöken’e tırmandı

Dağcılar Milli Mücadele için Palandöken’e tırmandı

Dağcılar Milli Mücadele için Palandöken’e tırmandı

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