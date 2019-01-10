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Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı'na tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

VAN'da 5 dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı'na tırmandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da 5 dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenör Fehmi Çalışkan ve 4 dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Zirvede Türk bayrağı ve Büyükşehir Belediyesinin bayrağını açan dağcılar, burada hatıra fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı'na tırmandıDağcılar, Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı'na tırmandı

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