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Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bursalı dağcılar, irili-ufaklı şelalelerin yer aldığı Koyunlu Kanyonu’ndaki termal suyun keyfini doyasıya çıkardı.Koyunlu Kanyonu, birçok mağara, termal su ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

Bursalı dağcılar, irili-ufaklı şelalelerin yer aldığı Koyunlu Kanyonu’ndaki termal suyun keyfini doyasıya çıkardı.
Koyunlu Kanyonu, birçok mağara, termal su ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Birinden ilginç ufak ve büyük çaplı şelaleler görenleri hayrete düşürürken, dağcılar ise termal suyun keyfini çıkarmayı ihmal etmiyor. Berraklığı ve oluşturduğu havuzlarla kanyonda ilerleyenlere unutulmaz anlar yaşatan kanyonun 300 metre uzunluğuna olduğunu belirten dağcı İsmet Şentürk, "Yaptığımız geçişler ve tırmanışlarda kanyonun farklı güzelliklerinin olduğunu ortaya çıkardık. Kanyonun en önemli özelliği, termal sulu olmasıdır. Yıllardır doğa sporları yapan biri olarak böyle bir kanyon görmedim. Minerallerden dolayı suyun rengi ve oluşturduğu havuzlar insanı büyülüyor. Bu havuz ve şelalelerin içerisinde yüzmek anlatılamaz bir duygu. Bunun gibi kanyonların korunması lazım. Bizden sonraki kuşakların yaşamasına da imkan sağlamalıyız" dedi.
Termal suyun çıktığı kayanın altına giren dağcılar, yaşadıkları anların keyfini çıkardı. Kaynağa kadar tırmanan dağcılar, dönüşlerinde ise 33 derecelik suda çocuklar gibi eğlendi.

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

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