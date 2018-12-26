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Dağcılara "çığ" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar: "Kış mevsimi başlangıcı ve bitişlerinde çığ riski her zaman yüksektir" - "Eğitimsiz ve tecrübesiz kişiler, özellikle kış dönemlerinde riskli tırmanışlar yapmamalılar"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, çığ riskine karşı dağcıları uyardı.

Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.

Dağcılıkta eğitim ve tecrübenin önemine dikkati çeken Başar, "Eğitimsiz ve tecrübesiz kişiler, özellikle kış dönemlerinde riskli tırmanışlar yapmamalılar. Mutlaka yanlarında tecrübeli ve eğitimli insanlar olmalı." diye konuştu.

Başar, dağcıların mutlaka çığ parkurlarının dışında faaliyetlerini yürütmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kış mevsimi başlangıcı ve bitişlerinde çığ riski her zaman yüksektir. Yeni yağan karlarda dağlar risklidir. Çığ riski olan yerlerde çığ testi yapılmalı. Çığ alanları gidilmeden önce tespit edilmeli. Eğer çığ riski varsa bu bölgeye girilmemeli." ifadelerini kullandı.

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Dağcılık Ersan Başar kar Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı

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