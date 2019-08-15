HABER

Dağcılara Everest için “tecrübe” şartı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

Dünyanın zirvesi Everest’e tırmanmak isteyen dağcılar, Nepal hükümetinin getirdiği yeni kurallara göre tecrübelerini kanıtlamak zorunda olacak.Bu yıl Everest Dağı’na tırmanışta 11 kişinin ölmesinin ardından, Nepal hükümeti dağcılar için yeni kurallar getirdi.

Dağcılara Everest için “tecrübe” şartı

Dünyanın zirvesi Everest’e tırmanmak isteyen dağcılar, Nepal hükümetinin getirdiği yeni kurallara göre tecrübelerini kanıtlamak zorunda olacak.
Bu yıl Everest Dağı’na tırmanışta 11 kişinin ölmesinin ardından, Nepal hükümeti dağcılar için yeni kurallar getirdi. Nepal hükümetinin getirdiği yeni kurallarla Everest’e tırmanmak isteyen dağcılar deneyimlerini kanıtlamak zorunda kalacak. Dağcılar, hükümet tarafından düzenlenen bir panelde uzmanlara tecrübeli olduklarını belgelerle gösterecek.
Yeni kurallara göre, tırmanış için başvuran dağcıların daha önce Nepal’deki yaklaşık 6 bin 500 metre yükseklikteki bir zirveye tırmanmış olmaları gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel yeterlilik sertifikasına sahip olmak zorunda olan dağcılara tırmanış sırasında deneyimli rehberler eşlik etmek zorunda olacak. Everest’e tırmanış yapmak isteyenler ayrıca, 35 bin dolar ücret ödeyecek.
Son tırmanış sezonunda Everest’e tırmanan dağcılardan 9’u dağın Nepal tarafında, 2’si de Tibet tarafında hayatını kaybetmişti.
Nepal hükümeti bu yıl 381 dağcıya tırmanış izni vermişti.

Dağcılara Everest için “tecrübe” şartı

Dağcılara Everest için “tecrübe” şartı

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
İncir toplarken boynundan asılan adam öldüİncir toplarken boynundan asılan adam öldü
Ot yangını evi yaktıOt yangını evi yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.