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Dağcılardan '18 Mart' tırmanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki dağcılık kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir'deki Mahmut Dağı'nın 1400 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki dağcılık kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir'deki Mahmut Dağı'nın 1400 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Kuşadası'nda faaliyet gösteren Ada Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde etkinlik düzenledi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin kırsal Yukarı Kızılca Mahallesi yakınında yer alan Mahmut Dağı'na, 23 sporcunun katılımıyla tırmanış yapıldı. Yaklaşık 4 saat sonra zirveye ulaşan dağcılar, büyük bir Türk bayrağı açarak etrafında toplandı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nın okuyan dağcılar, şehitleri andı. Kulüp Başkanı Halil İbrahim Çetin, "18 Mart etkinliğimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde gerçekleştirdik. 1400 metre yüksekliğindeki zirvede, Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunduk. Sonrasında İstiklal Marşı'mızı söyledik. Bizim için unutulmayacak, bir anma töreni gerçekleştirdik" dedi.

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