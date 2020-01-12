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  4. Dağcılardan Bingöl'deki Hesarek Dağı'na zirve tırmanışı

Dağcılardan Bingöl'deki Hesarek Dağı'na zirve tırmanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de toplanan bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.  Bingöl merkezde buluşan bir grup dağcı, merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarına geçip, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'na tırmanış yaptı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de toplanan bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Bingöl merkezde buluşan bir grup dağcı, merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarına geçip, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'na tırmanış yaptı. Kentin kış turizminin gelişmesine katkı sunmak için 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'na tırmanan dağcılar adına açıklama yapan Ramazan Küçükhazar, bu etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi. Küçükhazar, "Şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen birçok güzel yerine tırmanış ve doğa yürüyüşü düzenliyoruz. Şimdilik 12 kişilik ekiple bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda sayımızda artış olacak. Biz dağcı grubu aynı zamanda arama ve kurtarma çalışmalarına katılacağız" dedi.

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