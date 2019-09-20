Dağcıların cenneti: Skardu Vadisi

SKARDU (AA) - İSLAMUDDİN SAJİD/EMRE AYTEKİN - Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu Vadisi, Himalaya Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 225 metre yükseklikteki doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Indus Nehri'nin mavi sularının katettiği vadi, gölleri, su kaynakları, tarihi mekanları, lezzetli meyveleri ve Asya'nın en yüksek dağlarıyla çevrili muhteşem manzarasıyla dünyanın farklı ülkelerinden turistleri çekiyor. Skardu Vadisi'nin merkezi olan Skardu şehri Pakistan'ın Çin, Afganistan ve Hindistan sınırları arasında stratejik bir kavşakta bulunuyor. Bölgedeki 8 bin metrenin üzerindeki 4 dağın zirvesine yapılan yolculuklar için geçiş noktası işlevi gören vadi, yurt dışından gelen turistlerin, doğa yürüyüşçülerinin ve dağcıların uğrak noktası haline gelmiş durumda. - Dünyanın en yüksek zirveleriyle çevrili Pakistan Turizmi Geliştirme Kurumu verilerine göre, dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki en yüksek 14 zirvesinin 5'i, Kuzey Pakistan'daki Himalaya ve Karakurum Sıradağları üzerinde bulunuyor.

Everest'in ardından dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K 2 Dağı'nın yanı sıra Baltoro Muzdağ, Broad Peak, Gaşerbrum ve Nanga Parbat bu bölgede yer alıyor. Bunlardan ilk 4'üne Skardu Vadisi'nden, Nanga Parbat'a ise Diemer Bölgesi'nden ulaşılıyor. Vadi nisan ve ekim arasındaki tırmanış sezonunda uluslararası dağcıların uğrak noktası olurken, kış aylarında kar ve buzla kaplanıyor. Bölgede dağlar dışında Kaçura Gölü, Mantoka Şelalesi, Sarfranga Soğuk Çölü, Şigar Kalesi ve Buda Kayası da turistlerin ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor. Ayrıca vadinin Karakurum uzantısındaki Siaçen Bölgesi'nde Baltoro, Gyari ve Gyaong Buzulları bulunuyor. Skardu şehri, Indus Nehri kıyısında dağlarla ve kum tepeleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor. Indus Nehri'nin bendi şehrin içine doğru genişliyor ve nehir şehirde durgun akıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'a kara yoluyla 25-30 saat mesafede olan Skardu'ya hava yoluyla bir saatte ulaşılabiliyor. Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) hava durumu izin verdiği sürece bölgeye günlük seferler düzenliyor.

- Tarihi mekanlar Şigar Kalesi, Skardu'nun yaklaşık 44 kilometre dışında, dünyanın ikinci yüksek zirvesi K2 Dağı'na gidiş güzergahında bulunuyor. 4 asır önce Prens Şigar'ın inşa ettiği kale bugün içinde Balti kültürünü anlatan bir müze ve holün bulunduğu 20 odalı bir misafir evi olarak kullanılıyor. Vadide yapay bir gölün kıyısına kurulu Shangri-La Oteli de turistlerin tercih ettiği konaklama yerleri arasında bulunuyor. Bölgedeki otel ve restoranlardaki fiyatların turizm sezonu sebebiyle yükseldiği dikkati çekiyor. Kışın genelde karla kaplı olan vadiye giden yollar kapandığından ülkenin diğer bölgelerine ulaşım ancak hava yoluyla mümkün olabiliyor. - Satpara Barajı Skardu'nun yaklaşık 9 kilometre kuzeyinde, 2 bin 600 metre yükseklikte, 2,5 kilometrelik bir alana yayılan Satpara Gölü turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Pakistan hükümetinin inşa ettiği baraj göle ayrı bir güzellik katmış. Pakistan Su ve Elektrik İdaresi verilerine göre, Satpara Barajı Skardu şehrine yılda 17,3 megawatt elektrik sağlıyor ve vadide 6 bin 287 hektarlık alana sulama suyu imkanı sunuyor.