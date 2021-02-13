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  4. Dağda aç kalan keçilerin imdadına Mehmetçik yetişti

Dağda aç kalan keçilerin imdadına Mehmetçik yetişti

13.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Operasyona giden Mehmetçik, Hakkari Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark ederek harekete geçti.

Operasyona giden Mehmetçik, Hakkari Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark ederek harekete geçti. Keçilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle havadan yemleme yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak, “Mekanın gerçek sahipleri olan dağ keçileri Hakkari Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hale gelmiş. Operasyona giden Mehmetçiklerimiz durumu fark edince hemen harekete geçerek Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapmış” notuyla paylaşılan görüntülerde, helikoptere yüklenilen yemler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ve Mehmetçik tarafından dağdaki keçilere veriliyor. Ayrıca yemleme yapan iki ayrı kurum personelinin görüntülerin sonunda “başardık” dercesine selamlaşması da dikkat çekti.

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