Dağda ayağı kırılan Ukraynalı kadın helikopterle kurtarıldı

Antalya'da, dağlık arazide ayağının kırılması sonucu mahsur kalan Ukraynalı kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde dağlık arazide Ukrayna uyruklu bir kadının ayağının kırıldığı ve yardıma ihtiyaç duyduğu ihbar edildi.
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopterle gittikleri bölgede ismi açıklanmayan Ukraynalı kadına müdahale etti.
Ukraynalı kadın, helikopterle alınarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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