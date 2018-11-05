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Dağda ayağı kırılan Ukraynalı kadın helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

ANTALYA, (DHA)

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Dağda ayağı kırılan Ukraynalı kadın helikopterle kurtarıldıDağda ayağı kırılan Ukraynalı kadın helikopterle kurtarıldı
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