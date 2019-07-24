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Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı.

Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan memleketleri Zara ilçesine bağlı Keleşler mezrasına tatil için giden
Medet Öztürk, yakınlarıyla birlikte dağlık alanda gezintiye çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Sağ ayağında kırık olan Öztürk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Medet Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Buradan da ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldüDağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldüDağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

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