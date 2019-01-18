Dağda kaybolan 2 teknisyen, 6 saatlik çalışmayla bulundu

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, karlı havada bir baz istasyonundaki arızayı gidermek için gittikleri dağda kaybolan 2 teknisyen, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Bir GSM firmasında teknisyen olarak çalışan İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik, dün gün içerisinde Söğütçük Mahallesi yakınlarındaki bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir etmek için yola çıktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca, teknisyenler araçlarını bırakıp yola yaya olarak devam etti. Teknisyenler ulaştıkları baz istasyonundaki arızayı giderip dönüşe geçti. Ancak dönüş yolunda Ermiş ve Çelik, yönlerini kaybetti. Bunun üzerine iki teknisyen, saat 18.30 sıralarında Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Teknisyenler için Söğütçük ile Sarıçayır mesire sahası arasında bölgede arama çalışması başlatıldı. Karla kaplı bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kepçe ve greyder sevk edildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyen jandarma ekipleri, havaya ateş ederek kayıplara ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından, 00.30'da teknisyenlere ulaşıldı.

KULÜBEYE SIĞINMIŞLAR

Teknisyenlerin ormanlık alanda buldukları bir kulübeye sığındığı ve yaktıkları ateşle ısınarak soğuktan korunmaya çalıştıkları belirtildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik, kendilerini kurtaran jandarma, itfaiye ve iş makinesi operatörlerine teşekkür etti.

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