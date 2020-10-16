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Dağda kaybolan 4 kişi 6 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 05:37 | Son Güncelleme

Bursa’da dağda kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekiplerince 6 saat sonra dere yatağından kurtarıldı.Maksem Mahallesine bağlı Süleymaniye köyü mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.Grup, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bursa’da dağda kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekiplerince 6 saat sonra dere yatağından kurtarıldı.
Maksem Mahallesine bağlı Süleymaniye köyü mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
Grup, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekibi yaklaşık 70 kişi bölgeye giderek termal dronla çalışma başlattı. Sarp arazide arama yapan ekip, yaklaşık 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları dere yatağından kurtardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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