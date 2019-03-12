HABER

Dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla bulunduğu yerden alınan Emine Özer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Muğla'nın Datça ilçesinde ot toplamaya gittiği dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu.

Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan Emine Özer, kızı Nuket Aydın ile önceki gün öğleden sonra Domuzçukuru Aşlama mevkisine ot toplamaya gitti.

Anne ve kızı bölgede ot toplarken birbirlerinden ayrıldı. Bir süre sonra Nuket Aydın, annesini kaybedince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylülerin de yardımıyla dağlık bölgede arama çalışması başlattı.

İz takip köpekleriyle arama çalışması yürüten ekipler, Özer'in Domuzçukuru sahiline yakın bir alanda olduğunu belirledi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği Özer için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi.

Datça Limanından sağlık ekibiyle bölgeye hareket eden ekipler, burada sahil yapısının geminin yanaşmasına uygun olmadığını belirledi. Bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri suya girerek, Özer'i bulunduğu yerden alarak sağlık ekipleri nezaretinde Datça Limanına getirdi.

Emine Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
Cumhurbaşkanının adaşı muhtar adayı, yabancı basının gündemindeCumhurbaşkanının adaşı muhtar adayı, yabancı basının gündeminde
Manisa’da ‘Dürüstlük Kantini’Manisa’da ‘Dürüstlük Kantini’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adrama kurtarma çalışması Datça Emine Özer kayıp kadın Muğla

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kahreden olay! İki yaşındaki çocuk bir karış su dolu kovanın içinde boğuldu

İki yaşındaki çocuk bir karış su dolu kovanın içinde boğuldu

Suriye'den çalındı, Kırşehir'de ortaya çıkarıldı!

Suriye'den çalındı, Kırşehir'de ortaya çıkarıldı!

Bursa'da yakalanan firari polislere 'uykuda bile rahat bırakmadınız' dedi

40 kameradan onu izlediler! 'Uykuda bile rahat bırakmadınız'

HDP'li eski belediye başkanı "terör propagandası"ndan tutuklandı

HDP'li eski belediye başkanı "terör propagandası"ndan tutuklandı

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.