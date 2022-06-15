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  4. Dağda kaybolan gençlerden sevindiren haber... 3 saatlik arama sonucu bulundular

Dağda kaybolan gençlerden sevindiren haber... 3 saatlik arama sonucu bulundular

15.06.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de doğa yürüyüşüne çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan iki genç AFAD ekipleri tarafından bulundu. 3 saatlik arama sonucu bulunan gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dağda kaybolan gençlerden sevindiren haber... 3 saatlik arama sonucu bulundular

Kayseri'de, gezinti için çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan Enes Y. ve Furkan F., polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu bulundu.

Kırşehir'de yaşayan Enes Y. ve Furkan F., 8 arkadaşıyla birlikte gezmek için Kayseri'ye geldi. 10 kişilik arkadaş grubu saat 14.00 sıralarında Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı. Gruplara ayrılan arkadaşlardan Enes Y. ve Furkan F. uzun süre geçmesine rağmen buluşma noktasına dönmedi. Bunun üzerine saat 18.00 sıralarında polisi arayan arkadaşları durumu haber verdi.

3 SAATTE BULUNDULAR

Olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki arkadaşı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Enes Y. ve Furkan F.'ye ulaşıldı. Yönlerini şaşırdıklarını belirten iki arkadaş, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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