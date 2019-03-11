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Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 21:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde kızıyla birlikte ot toplamak için gittiği dağda kaybolan 68 yaşındaki kadın, 27 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre ilerideki kayalıklarda iz takip köpekleri tarafından sağ olarak bulundu.Datça ilçe merkezinde ikamet eden 68 yaşındaki Emine Özer, dün sabah saat 10.30 sıralarında piknik yapmak için kızı Nuket Aydın, damadı ve torunlarıyla 20 kilometre uzaklıktaki Aşlama mevkiindeki ormanlık alana gitti.

Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

Muğla’nın Datça ilçesinde kızıyla birlikte ot toplamak için gittiği dağda kaybolan 68 yaşındaki kadın, 27 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre ilerideki kayalıklarda iz takip köpekleri tarafından sağ olarak bulundu.
Datça ilçe merkezinde ikamet eden 68 yaşındaki Emine Özer, dün sabah saat 10.30 sıralarında piknik yapmak için kızı Nuket Aydın, damadı ve torunlarıyla 20 kilometre uzaklıktaki Aşlama mevkiindeki ormanlık alana gitti. Saat 16.00’ya kadar piknik yapıp eğlenen anne Emine Özer ve kızı Nuket Aydın, "tilkicik" otu toplamak için ormanlık alana girdi. Annesiyle farklı yönlere ayrılan Nuket Aydın, bir süre sonra buluşma noktasına geri döndüğünde annesini bulamayınca telaşa kapıldı. 5 kişilik ailesiyle birlikte yaklaşık yarım saat annesini arayan Aydın, bir sonuca ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Domuz Çukuru ile Aşlama mevkileri arasında aranan yaşlı kadının bulunması için diğer ekiplerden de destek istendi. Gece ilerleyen saatlere kadar devam eden ancak karanlık nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Aramalara jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, UMKE ve Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri/Acil Müdahale Ekibinin (MAG/AME) yanı sıra İl Jandarma Komutanlığında görevli iz takip köpekleri Merak ve Cevher de katıldı.

Yolunu kaybedince kayalıklara sığınmış
Karadan 200 kişilik ekibin katılımıyla arama çalışmaları devam ederken, denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve havadan ise drone ile faaliyet yürütüldü. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu 27 saat sonra yaşlı kadın kaybolduğu noktaya 5 kilometre mesafedeki Domuz Çukuru mevkiinde kayalıklarda bulundu. Jandarma ve kurtarma ekipleri tarafından sahile indirilen Emine Özer, Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı’na getirildi. Buradan ambulansa alınan Özer, kontrol amacıyla Datça Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının yolunu kaybedince kayalıklarda bulunan patikaya yöneldiği ve geceyi kayalıklara sığınarak geçirdiği öğrenildi. Yorgun olduğu gözlenen Özer’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sevinçle sağlıklı bir şekilde bulunan annesinin Datça Limanı’na getirilmesini bekleyen Nuket Aydın, “Çok şükür annem kaybolduğu bölgenin biraz uzağında bulunan Domuz Çukuru mevkiinde sağ salim ve sağlıklı bir şekilde bulundu. Çok mutluyuz. Bize anneme kavuşmamız noktasında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

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