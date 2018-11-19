Dağda kendiliğinden yetişiyor, kilosunun fiyatı 60-70 lira

Hatay'da köylülerin, dağlık arazilerde kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinden çıkardığı yağlar, pazar sıkıntısı yaşanmadan ihraç ediliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı Fransa'ya satılıyor

Defne yağı üreten köylülerden Musa Yakşi: "Tüccarlar bizden alıyor, yurt dışına gönderiyor. Biz müşteri gezmiyoruz, alıcısı hazır"

Tüccar Sait Döş: "Şu anda Fransa ve Fas'tan müşterilerimiz var. Onlar bu yağı kozmetik sektöründe kullanıyorlar"

Hatay'da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılmasıyla elde edilen defne yağı, kozmetik sektöründe kullanılmak üzere Fransa ve Fas'a satılıyor.

Köylüler dağlık arazilerdeki defne ağaçlarının meyvelerini kimi zaman çırpma yöntemiyle kimi zaman da elle topladıktan sonra kazanlarda saatlerce kaynatıyor.

Bir süre sonra su yüzüne çıkan ve etkileyici kokusuyla dikkati çeken defne yağları, kürek benzeri aparatlarla alınarak süzgeçlere konuluyor, ardından varillere dolduruyor.

Köylülerin imece usulüyle hazırladığı yağlar, pazar sorunu yaşanmadan satılıyor.

Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy'de defne yağı üretimi yapan köylülerden Musa Yakşi, AA muhabirine, sabah erken saatlerden itibaren çırpma yöntemiyle defne meyvelerini topladıklarını, bunun biraz yorucu olduğunu söyledi.

Meyvenin yağının çıkarılmasının da zahmetli olduğunu belirten Yakşi, "Ortalama 250-300 kilogram defneden 45-50 kilogram yağ çıkarıyoruz. Yağın kilosunu 60-70 liraya satıyoruz. Kendi pazarını kurmuş tüccarlar bizden alıyor, yurt dışına gönderiyor. Biz müşteri gezmiyoruz, o çabaya düşmüyoruz, alıcısı hazır." dedi.

Yakşi, defne yağının çiftçi için çok iyi bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Ayşe Özkan da günlük 10 çuval defne meyvesi topladıklarını belirterek, "Rabbim bize çok güzel nimetler vermiş, su, gübre veya budama istemiyor, kendi kendine büyüyor. Köyün çoğu ailece dağa gelir ve birlikte toplarız bu meyveleri, yine birlikte yağını çıkartırız." diye konuştu.