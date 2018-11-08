Dağda mahsur kalan eşek kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, dağdaki sarp kayalıklarda mahsur kalan eşek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Turuş köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Nazif Ertürk'ün eşeği, hayvanları otlattığı sırada sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabasıyla eşeğini kurtaramayan Ertürk, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler 1 saat süren çalışmanın ardından eşeği bulunduğu bölgeden kurtararak sahibine teslim etti.

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