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Dağda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:22 | Son Güncelleme

Hatay’da, dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Olay, Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde meydana geldi.

Hatay’da, dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Döner isimli çoban, bir grup keçisini Amanos Dağı eteklerine otlatmaya götürdü. Ancak keçiler bir süre sonra tırmandıkları kayalık bölgede mahsur kaldı. Keçilerini kurtaramayan çoban, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Sarp ve kayalık olan, aynı zamanda uçurum da bulunan bölgeye gelen AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla keçilerin mahsur kaldığı yere ulaştı.
AFAD ekipleri uzun ve uğraşlı operasyonun ardından keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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