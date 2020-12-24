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Dağda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

24.12.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Şivekür tepesinde karda mahsur kalan ve donma tehlikesini geçiren 3 çoban ve beraberindeki küçükbaş hayvanlar İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.Hakkari kent merkezinden 8 kilometre mesafede Otluca köyünde küçükbaş hayvanlarını Hakkari’nin Kavvaklı köyüne otlatmaya götüren Ertuş ailesi kar yağışı ile karşılaştı.

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Şivekür tepesinde karda mahsur kalan ve donma tehlikesini geçiren 3 çoban ve beraberindeki küçükbaş hayvanlar İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.
Hakkari kent merkezinden 8 kilometre mesafede Otluca köyünde küçükbaş hayvanlarını Hakkari’nin Kavvaklı köyüne otlatmaya götüren Ertuş ailesi kar yağışı ile karşılaştı. Durankaya Beldesi üzerinden Otluca köyündeki evlerine gelmeye çalışan Çoban Hamdi Ertuş ve beraberindekiler zor anlar yaşamları üzerine Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şube Müdürlüğünden yardım talebinde bulundular. Hemen harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi 2 bin 800 rakımlı Durankaya Beldesi alternatif yolu olan Şivekür tepesinde çoban ve beraberindekilerle karşılaştı. Kayak merkezi istikametinde bulunan ancak yaz aylarında açık tutulan yol koyun sürüsü için ulaşma açılarak hayvanlar Otluca köyüne ulaştırıldı. Hayvan sahibi Hamdi Ertuş, hayvanlarını yaz aylarında Otluca köyünden alarak Kavaklı köyü bölgesine otlatmaya götürdüğünü belirterek, karın yağması ile birlikte Otluca köyündeki evlerine geri hayvanları getirdiklerini söyledi. Ertuş, ”Kavaklı köyünde çok kar yağdı. Hayvanları köyümüze getirmeye karar verdik ve yola çıktık. Durankaya beldesi şivekür tepesine kadar geldik. Ancak yaz aylarında kullanılan kayak merkezi istikametindeki yol kardan kapalı olduğu için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım talebinde bulunduk. Ekipler hemen imdadımızı yetişerek, kapalı olan yolu açması ile birlikte yolumuza devam ettik. Valimiz başta olmak üzeri tüm İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü yetkilileri ve karla mücadele ekibine teşekkür ediyoruz “ dedi.

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